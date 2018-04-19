وزير الخارجية البلجيكي : الهجوم العسكري على ليبيا أدى لفوضى بالبلاد

بروكسل 19 أبريل 2018 (وال) – دعا وزير الخارجية البلجيكي، ديدييه رايندرس، إلى اخذ العبرة مما حدث في ليبيا وعد تكراره في سوريا.

وقال المسؤول البلجيكي في تصريح لقناة “RTBF”، إن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي، مضيفا أنه “أولا نحن نأخذ العبر مما وقع في ليبيا، ولابد من أن نعترف بأنه كان هجوما عسكريا، قد يكون نجح، لكنه لم يتمخض عن إعمار ليبيا، ولم يؤدي لحل سياسي، ليبيا اليوم تعيش فوضى، ونريد أن نتجنب ذلك في سوريا”.

وكانت بلجيكا نفت أنباء اختفاء 10 مليارات يورو من أموال ليبيا المجمدة، مؤكدة أن الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا لا تزال في الحسابات المحددة وأشارت إلى أنها لم تمنح أي ترخيص لفك القيود عن الأموال الليبية المجمدة. (وال – بروكسل) ع ع

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