وزير التموين المصري: إنشاء مناطق لوجستية بين ليبيا والسودان

قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية المصري أنه تم إعداد خطة لإنشاء مناطق لوجستية فى عدة محاور منها مناطق لوجستية حدودية بين ليبيا والسودان ومناطق لوجستية محورية تخدم كل منطقة.

وأضاف «المصيلحي»، في تصريحات صحفية، إنه من المقرر أن يتم إنشاء مناطق لوجستية على مستوى المحافظات المصرية حيث تتضمن المنطقة اللوجستية أسواق تجارية جملة وسلاسل تجارية كبرى ومناطق للتخزين خاصة وان سوق التجارة الداخلية غير منظم فى مصر، قائلا: لا بيع للأراضى الخاصة بإنشاء مناطق لوجستية لأنه قرار سيادى وتطرح بحق الانتفاع”.

