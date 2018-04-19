في استطلاع حديث..أكثر من نصف سكان اسرائيل يخشون حرب قريبة

عين ليبيا

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الإسرائيليين يخشون اندلاع حرب قريبة، بحسب صحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

حيث تأتي نتائج هذا الاستطلاع مع اقتراب الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل على أراض فلسطينية محتلة، في 14 مايو 1948.

وأجرى هذا الاستطلاع معهد “بانلز بوليتيكس” لصالح “معاريف” الذي نشرته مساء أمس، وشملت العينة 587 شخصًا، هم: 484 يهوديًا، و103 من العرب.

وأفادت الصحيفة أن 52% من المستطلعة آراؤهم بأنهم يخشون من “حرب قريبة”، في ظل التوتر مع سوريا وإيران.

ورأى 34% أن الخطر الذي تواجهه إسرائيل يأتي من ناحية إيران وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعة “حزب الله” اللبنانية، فيما رأى 32% أن مصدر الخطر عليهم هو الهجمات الفلسطينية.

واعتبر 32% أن غلاء المعيشة والفجوات الاقتصادية هي أبرز المشاكل التي تواجه إسرائيل، بجانب التهديد الأمني، بينما رأى 21% أن الفساد في القطاع العام هو أهم المشاكل بالنسبة لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا