تقرير من الخارجية الروسية عن مدى خطورة الوضع الصحي للمشير حفتر

ايوان ليبيا – وكالات :

نفت الخارجية الروسية اليوم المزاعم عن تدهور الحالة الصحية لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر إلى مستوى حرج أو خطير ، وذلك وفقاً لتقرير عبر قناة روسيا اليوم الناطقة بالعربية .

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم، أثناء مؤتمر صحفي، إن التقارير الصحفية المتضاربة الواردة خلال الأسبوع الماضي عن حالة حفتر الحرجة لم تتأكد، موضحة أن مصادر لموسكو في جهات رسمية أكدت أن هذه المزاعم مبالغ فيها كثيرا، ولم تتحقق التنبؤات المستندة إليها.

وأشارت زاخاروفا إلى أن الوضع في ليبيا لا يزال معقدا، مضيفة أن العملية السياسية في البلاد لا تزال تتعرقل ولم يتم التوصل بعد إلى حلول بخصوص أهم مسائل الأجندة المحلية، بالرغم من الجهود المبذولة تحت الرعاية الأممية في سبيل إطلاق الحوار الليبي الليبي الشامل.

وحذرت الدبلوماسية الروسية من أن هذا الوضع يحول دون تطبيق خارطة الطريق الأممية بخصوص ليبيا والتي تقضي بعقد المؤتمر الوطني الشامل الخاص بالإصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية وتحضير الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.

وأعربت زاخاروفا عن قناعة موسكو بأنه لا بديل عن المفاوضات في ليبيا، مشددة على ضرورة أن يواصل الليبيون التفاوض في ظل روح الانفتاح والتوصل إلى حل وسط، كسبيل وحيد لتحقيق أهم هدف، وهو استعادة وحدة البلاد مع مراعاة مصالح جميع القوى السياسية المحلية وتهيئة الظروف للتنمية المستدامة.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن موسكو تأمل في أن يظهر الليبيون الحكمة ويستطيعوا تجاوز الخلافات القائمة بينهم والتوصل إلى حلول ترضي الجميع للمسائل الخلافية في إطار اتفاق الصخيرات، مشيرة إلى أن الليبيين أنفسهم هم الطرف الأكثر معنية بـ”طي بلادهم الصفحة السوداء الحالية في تاريخها”.

وتابعت زاخاروفا أن موسكو كانت ولا تزال تدعم، بالتنسيق مع شركائها، المساعي الدولية الرامية إلى وضع حد للحرب الأهلية وإطلاق الحوار الوطني الشامل في ليبيا.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم من إعلان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن حالة حفتر الصحفية تحسنت وهو يتلقى العلاج في إحدى المستشفيات العسكرية قرب باريس.

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