السراج يزور جامعة طرابلس

ايوان ليبيا – وكالات :

قام رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الخميس بزيارة إلى جامعة طرابلس لحضور اليوم الختامي للاحتفالات بالذكرى الستين لعيد تأسيسها.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي انه كان في استقبال السراج لدى وصوله رئيس الجامعة وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الطلبة.

وقدم السراج التهنئة للأساتذة وكافة العاملين بذكرى عيد التأسيس معبرا عن تقديره لما يبذلونه من جهد للحفاظ على مكانة هذه الجامعة العريقة، وحرصهم على مواكبة التطور العلمي.

وتجول السراج في عدد من أقسام ومرافق الجامعة واستمع إلى شروحات عن ظروف العمل والياته واحتياجات التطوير، كما زار معرض الكتاب بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وحضر حفل تكريم مؤسسين ورؤساء الجامعة وعمداء الكليات السابقين.

وكان رئيس الجامعة نبيل النطاح قال ان جامعة طرابلس تحصلت على الرقم أربعة آلاف ضمن التصنيف العالمي، ولازالت الجهود تبذل للحصول على مراحل متقدمة في التصنيف لكي تحذو حذو الجامعات العالمية المتقدمة.

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