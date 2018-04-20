جددي مكياجك القديم.. 8 حيل بسيطة لإصلاح الروج والبودرة

المكياج القديم أو التالف، يزعج أي فتاة، خاصة إذا كان من الماركات الشهيرة غالية الثمن، فالأمر وقتها يكون مختلفا، ليس الحل عند سقوط علبة الايشادو من حقيبتك هو رميها، الحل متاح يمكنك إعادة تجميعها بطريقة سهلة وبسيطة واستخدامها مرة أخرى.

إذا قام طفلك بكسر قلم الروج الخاص بكي، الأمر يكون مزعجا للغاية، لكن يمكنك التصرف دون أن تضطري لرميه في سلة المهملات، نعرض لك في هذا الموضوع نصائح للتعامل مع الميكب التالف أو القديم ومنها..

1- البودرة من الأدوات التي تتعرض للتكسير، كل ما عليكي هو إعادة تجميعها، ثم إضافة القليل من الكحول الطبي عليها، ليتحول المزيج إلى عجين، ثم استخدمي منديلا ورقيا، لتسوية سطح البودرة من جديد في العلبة الخاصة بها.

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2- اتركي البودرة تنشف قليلًا، وانتظري حتى تجف، اتركيها مفتوحة في المساء في مكان بعيد عن تناول أطفالك، وفي الصباح ستجدين الأمر على ما يرام.

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3- نفس الطريقة السابقة تصلح للبلاشر الذي يتعرض للكسر، جمعي القطع المكسورة في العلبة الأصلية، وضيفي لها قطرات الكحول، واستخدمي منديلا أو أصابعك أو معلقة، لتسوية سطح البلاشر، واتركيها تجف، ثم استخدميها من جديد دون خوف من تأثير الكحول على بشرتك.

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4- الروج يتعرض للكسر بسبب سوء استخدامه، أو ازدحام شنطتك بالكثير من الأدوات، يمكنكِ إعادة استخدامه إذا تعرض للتلف، أو إذا كان قديما، في عمل مرطب شفاه بلون جميل، كل ما عليكي هو عن إذابته مع الفازلين في حمام مائي على نار هادئة.

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5- كلما زادت كمية الفازلين كلما كان لون الروج أفتح، بعد مزج الروج بالفازلين، ضعيه داخل برطمان صغير أو في علبة بلسم للشفاه قديمة واتركيه قليلًا، ليتجمد مرة أخرى ويصبح جاهز للإستخدام.

6- إذا تعرضت زجاجة البرفان الخاصة بكي للكسر، انقذي الأمر بسرعة وضيفي القطرات المتبقية من عطرك، للوشن الجسم الخاص بكي، أو الفازلين، حتى تحصلين على نعومة جسم وتعطير في نفس الوقت؟

7- إذا كانت الماسكرا تلفت بسبب عدم استخدامك لها، يمكنك وضعها في كوب من الماء المغلي، حتى يتفكك ما بداخلها.

8- الكحل إذا لاحظتي أنه أصبح خفيف اللون، عرضيه لنار شمعة أو ولاعة لثوان، ثم اتركيه، وعند استخدامه مرة أخرى ستلاحظين الفرق بوضوح.

بهذه الخطوات تستطيعي إصلاح أدوات الميكب الخاصة بكي، إذا تعرضت للتلف، ولكن انتبهي التأكد من تاريخ الصلاحية الموجود على المنتج، حتى لا تستخدمي شئ منتهي صلاحيته ويضر ببشرتك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا