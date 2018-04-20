شغب وأحداث دموية في مباراة بشكتاش وفناربخشه

كتب- محمود السيد

شهدت مباراة فناربخشه وبشكتاش في نصف نهائي كأس تركيا أحداث شغب عنيفة من جماهير الفريقين، ما أجبر حكم اللقاء على عدم استكمال المباراة خوفا من تفاقم الأمور وحدوث ما لا يحمد عقباه.

ازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني؛ حيث توقفت المباراة في الدقيقة الـ57 بسبب شغب جماهيري شهد سقوط أشياء على أرضية الملعب، ما أسفر عنه إصابة مدرب بشكتاش ما دفع الحكم إلى التوجه لغرفة الملابس.

ووفقاً لوكالة الأناضول التركية الرسمية، فقد انتظر حكم اللقاء نحو نصف ساعة، وعقب استشارات مع مساعديه قرر إلغاء المباراة.

ورفض الحكم استكمال اللقاء بعد شغب جماهير فناربخشه التي اعتدت على شينول غونيش، المدير الفني لفريق بشكتاش الذي تم نقله لمستشفي اليوم بعد الإصابة في رأسه.

وكان البرتغالي بيبي، مدافع بشكتاش تلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 30 بعد تدخله العنيف تجاه سوزا، لاعب فناربخشه الذي تسبب في غضب عارم بين لاعبي بشكتاش والجماهير.

يذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم في ملعب بشكتاش انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكلا الفريقين، بينما تحدد الطرف الثاني للمباراة النهائية وهو فريق بلدية آكهيسار سبور الذي أقصى فريق جالطة سراي من دور نصف النهائي بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين.

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