يوفنتوس يخطط لتمديد عقد أليجري

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن رغبة نادي يوفنتوس في تمديد عقد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني الحالي للفريق في الفترة المقبلة.

وحسب ما نشرته شبكة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن يوفنتوس يحضر عقدا جديدا من أجل توقيع أليجري عليه في الفترة المقبلة والاستمرار رفقة السيدة العجوز بعد الشائعات حول رحيله.

ويملك أليجري عروضا من تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وأرسنال علما بأن عقده مع يوفنتوس ينتهي في يونيو 2020.

وأضافت الشبكة أن يوفنتوس سوف ينتظر حتى نهاية الموسم الجاري في ظل صراع الفريق مع نابولي على لقب الكالتشيو بعدما أصبح الفارق 4 نقاط على صدارة الدوري الإيطالي.

وأبرزت الشبكة في تقريرها أن يوفنتوس سوف يرفع قيمة الراتب السنوي للمدير الفني في عقده الجديد.

ويتولى أليجري قيادة يوفنتوس منذ يوليو 2014 وتوج باللقب الدوري الإيطالي في السنوات الثلاثة الماضية وخاض 214 مباراة مع السيدة العجوز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا