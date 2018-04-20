ليس الأهلي.. جوزيه يتغنى بهذا النادي

أعلن البرتغالي مانويل جوزيه الافتتاح الرسمي لأكاديمية نادي وادي دجلة المصري لكرة القدم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس في نادي الوصل بدبي، ليصبح دجلة أول ناد مصري يفتتح أكاديمية له في دولة الإمارات.

تحدث مانويل جوزيه عن الكثير من الأمور الخاصة بالأكاديمية وأيضا عن الكرة المصرية، والتعامل المتميز الذي وجده سواء عندما كان مديرا فنيا للأهلي، الذي صنع معه تاريخا كبيرا من خلال الفوز بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، وكذلك عن الإمكانيات المتميزة التي وجدها في نادي وادي دجلة الذي يعمل به حاليا مستشارا فنيا للأكاديميات.

أشاد جوزيه بالشعب المصري وتعامله معه منذ أن وطأت قدماه أرضها، قائلا "الشعب المصري صنع مني أسطورة، وأنا لست كذلك ومن خلال نادي وادي دجلة أعتبرها فرصة لكي أقول للشعب المصري شكرا على كل ما قدمته لي من سنوات طويلة في مصر".

أضاف جوزيه "عمري الآن 72 عاما ومن خلال تواجدي في الملاعب لمدة 56 عاما أراها فرصة مناسبة لكي أقدم عصارة خبراتي الطويلة للنشء الجديد، وأرد جميل أولياء الأمور اللاعبين الصغار ونبني معا مستقبل أفضل لهؤلاء الناشئين، وأن يكبروا على الجانبين الإنساني والكروي".

تابع جوزيه قائلا "كانت مفاجأة لي ما رأيته في نادي وادي دجلة من احترافية كبيرة، وعمل منظم من كافة النواحي، ويمكنني القول بأنه النادي المؤسسي الوحيد الذي شاهدته في مصر".

أوضح المدرب البرتغالي المخضرم "النجاح من وجهة نظري في هذا النادي يحتاج فقط إلى وقت، ومن خلال العمل المتفق عليه فهناك أمور إيجابية للغاية في أكاديميات النادي وما نقدمه اليوم في دبي سيكون مجرد بداية لأكاديميات أخرى منتشرة في المنطقة، ولابد أن يعلم الجميع أن هذه الخبرات لا بد أن نضعها في مكانها الصحيح من خلال تقديم آخر المستجدات التي وصلت إليها الكرة في البرتغال وأوروبا".

من جانبه، قال كريم درويش، المدير الرياضي لوادي دجلة، إن أكاديميات النادي هي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، وأضاف "بعد كرة القدم، هناك التفكير والتخطيط لإقامة أكاديميات في السباحة والجمباز والإسكواش، وجاء اختيار وادي دجلة لدولة الإمارات نظرا للعلاقات المتميزة والجيدة بين البلدين".

كشف درويش" لدينا 3600 لاعب في الأكاديميات في مراحل سنية صغيرة، إلى جانب 1500 لاعب آخر، و110 مدربين، ونعمل في الأكاديميات منذ 10 أو 11 سنة، وبالتالي فإننا نمتلك الخبرة، وأخرجنا ثلاثة لاعبين للاحتراف في أوروبا، وهدفنا في الإمارات، فتح الباب أمام احتراف لاعبين في أوروبا، والإمارات محطتنا الأولى لاهتمامها الكبير بالكرة، وننطلق بعدها نحو السعودية والكويت".

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