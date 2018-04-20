شوبير: محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج

نشر الإعلامى أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تغريدة، أعلن فيها فوز النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى لهذا الموسم.

وقال شوبير فى تغريدته "محمد صلاح أفضل لاعب رسميًا فى البريميرليج والإعلان الرسمي الأحد المقبل"، ليؤكد تفوق الجناح المصرى وحصوله على اللقب.

ورفع صلاح رصيده من الأهداف إلى 30 هدفا، متربعا على صدارة قائمة هدافي البريميرليج، ويتصدر أيضًا قائمة أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف على صعيد الدوريات الـ5 الكبرى في أوروبا وينافس هذا الموسم على جائزة "الحذاء الذهبي" متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.

وكانت رابطة محترفي الدوري الإنجليزي أعلنت ، أمس الأربعاء، عن تشكيل العام في البريميرليج هذا الموسم، والتي تواجد بها نجم المنتخب الوطني وليفربول محمد صلاح، بفضل العروض المبهرة التي يقدمها مع الريدز هذا الموسم حيث يتصدر قائمة الهدافين برصيد 30 هدفًا.

وتواجد حارس مانشستر يونايتد ديفيد خيا في مركز حراسة المرمى، ووضعت الرابطة خططة 4-3-3 للتشكيل الأفضل، حيث تواجد في قلب الدفاع كل من يان فيرتونخين مدافع توتنهام ونيكولاس أوتاميندي مدافع مانشستر سيتي، وعلى الجانب الأيسر تواجد لاعب تشيلسي ماركوس ألونسو وعلى الجانب الأيمن تواجد لاعب مانشستر سيتي كيلي والكر.

وفي وسط الميدان تواجد اللاعب الإسباني ديفيد سيلفا لاعب مانشستر سيتي إلى جانب زميله النجم البلجيكي كيفين دي بروين ونجم توتنهام الدنماركي كريستيان.

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