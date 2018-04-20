احتجاجات في الأرجنتين على رفع أسعار الغاز والكهرباء

خرج الآلاف إلى شوارع الأرجنتين الليلة الماضية احتجاجا على زيادة كبيرة في أسعار الغاز والكهرباء في الوقت الذي واصل فيه الرئيس ماوريسيو ماكري خفض الدعم.

ويعمل ماكري منذ تولى الرئاسة في ديسمبر 2015 على خفض الدعم تدريجيا في محاولة لتقليص العجز في الموازنة الذي حدث في عهد سلفه، لكن هذا رفع التضخم بشدة وجعل احتواء ارتفاع الأسعار أصعب مما كان متوقعا في البداية.

وقال نواب من المعارضة وحلفاء للرئيس هذا الأسبوع أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمنازل لن يتمكنوا من الصمود أمام الارتفاعات المتتالية في أسعار الخدمات.

وحمل المحتجون شموعا تعبيرا عن تضامنهم مع من لم يعد بمقدورهم دفع ثمن إنارة منازلهم بالكهرباء، واقتربوا من مبنى الكونجرس في بوينس أيرس، مطالبين بالعدول عن الزيادات.

ورفع أحد المحتجين لافتة كتب عليها "كفانا زيادة في الأسعار".

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