روسيا: لا يوجد سبب لعدم تزويد الأسد بنظام إس-300 الصاروخى

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية سيرجي لافروف، قوله، اليوم الجمعة، إن الضربات الجوية الأمريكية في سوريا هذا الأسبوع أزالت أي التزام أخلاقي يمنع روسيا من تسليم أنظمة إس-300 الصاروخية المضادة للطائرات لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

ونسب إلى لافروف قوله أيضا إنه قبل الضربات الأمريكية على أهداف سوريا أبلغت موسكو مسئولين أمريكيين بالمناطق السورية التي تمثل "خطوطا حمراء" بالنسبة لها وأضاف أن الجيش الأمريكي لم يتجاوز هذه الخطوط.

وأضاف أنه مقتنع بأن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب لن يسمحا بمواجهة مسلحة بين البلدين.

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