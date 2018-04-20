ترامب دعا بوتين لزيارة أمريكا فى محادثة هاتفية

ذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء الروسية، اليوم الجمعة، نقلا عن وزارة الخارجية، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة الولايات المتحدة خلال محادثة هاتفية، وقال إنه سيسعد بلقائه في البيت الأبيض.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية سيرجي لافروف قوله إن ترامب تطرق لمسألة دعوة الزيارة مرتين خلال حديثه مع بوتين عبر الهاتف.

وقال ترامب لبوتين إنه سيسعده في المقابل أن يقوم بزيارة لروسيا.

وفي سياق آخر قالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن لافروف اليوم إن روسيا لن تعرض استضافة اجتماع بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكان ترامب قد قال إنه يحاول ترتيب اجتماع مع كيم لنزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

ونقلت الوكالة عن لافروف قوله إن الاجتماع سيكون خطوة للابتعاد عن الحل العسكري للوضع.

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