بوتين يعلن استعداده لقمة روسية أمريكية

أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن جاهزية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب في قمة روسية أمريكية.

وأشار لافروف في حديث لوكالة “نوفوستي” الروسية، اليوم الجمعة، أن التحضير للقمة لم يبدأ بعد، مضيفا أنه سيبلغ الإعلام بأي تطور في هذا الصدد

وأكد على ضرورة حل المسائل مع روسيا، وأنهم يريدون أن تكون العلاقات مع روسيا جيدة، وأن ذلك أفضل من تدهور العلاقات.

وكان بوتين وترامب اتفقا في وقت سابق هاتفيا على عقد قمة بينهما، وصرح البيت الأبيض حينها بأن القمة يمكن أن تجري في واشنطن.

