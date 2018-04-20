استشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الجمعة، في شرق جباليا بشمال غزة، كما أعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الذي توافد آلاف الفلسطينيين على طول حدوده في إطار حركتهم الاحتجاجية "مسيرة العودة".

وقال الطبيب أشرف القدرة، إن "الشاب احمد نبيل أبو عقل (25 عاما) استشهد اثر إصابته برصاصة في الرأس قبل ظهر اليوم (الجمعة) في شرق جباليا أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلي"، موضحا أن "فلسطينيين اثنين آخرين أصيبا بالرصاص الحي في المنطقة نفسها" أيضا.

وبمقتل احمد أبو عقل يرتفع عدد الذين قتلوا منذ اندلاع هذه الموجة من الاحتجاجات في 30 مارس الماضي إلى 35 فلسطينيا. وأصيب نحو أربعة آلاف آخرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع الإسرائيلي.

وأكد شهود عيان على أن احمد أبو عقل كان يقف بالقرب من الحدود بجانب شبان يشعلون إطارات سيارات .

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن آلاف الفلسطينيين وصلوا المناطق الحدودية للتظاهر والاحتجاج أن مئات الشبان يشاركون في مواجهات بالقرب من الحدود ويشعلون الإطارات ويلقون الحجارة بينما يرد الجيش عليهم بقنابل الغاز المسيلة للدموع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا