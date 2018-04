بريطانيا ترفع 39 مليار استرلينى فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبى

كشف مكتب المراجعة الوطنية البريطانى أن التكلفة النهائية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى قد تتخطى 39 مليار جنيه إسترلينى، مشيرًا إلى أن الفاتورة النهائية للطلاق بين الجانبين لا تزال غير مؤكدة.

وأوضح المكتب التابع للحكومة البريطانية أن التكلفة النهائية قد تختلف عن التقديرات التى وضعتها الحكومة بين 35 إلى 39 مليار استرلينى، لافتًا إلى أن التقديرات “معقولة” وتستند إلى عدد من الافتراضات حول ما سيحدث فى المستقبل.

وذكر المكتب – فى دراسته – أنه لا يمكن تحديد التكلفة الإجمالية لتسوية الخروج حتى يكون هناك مزيد من اليقين فى مجالات مثل الأداء الاقتصادى فى المملكة المتحدة فى عامى 2019 و2020، وتكلفة التزامات المعاشات التقاعدية، ومدى استمرار المؤسسات البريطانية فى تلقى التمويل من الاتحاد الأوروبى بعد الانسحاب، وتقلبات أسعار الصرف، حيث سيتم تسديد فاتورة الخروج باليورو، وفقا للدراسة.

وذكرت الدراسة “يمكن أن تؤدى التغييرات الصغيرة نسبيًا فى بعض الافتراضات حول الأحداث المستقبلية إلى زيادة التكلفة عن التقدير الذى وضعته وزارة الخزانة بين 35-39 مليار استرلينى”.

وسيتم حساب حجم مساهمة المملكة المتحدة فى الموازنات السنوية للاتحاد الأوروبى فى عامى 2019 و2020 على أساس التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة المتحدة، والتى ستحدد جزئيًا حصة بريطانيا من الالتزامات القائمة بعد عام 2020، وفقا للتقرير.

