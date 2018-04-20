جنوح قارب يقل 76 من مسلمي الروهينجا في إندونيسيا

قال مسئول إندونيسي، اليوم الجمعة، إن قاربا خشبيا يقل 76 شخصا من أقلية الروهينجا في ميانمار جنح عند ساحل إقليم آتشيه الإندونيسي.

ورسى القارب على ساحل منطقة بيروين بعدما جرفته مياه البحر، وفقا لما ذكره نائب رئيس المنطقة مزاكار جاني.

وأضاف أن الروهينجا، أبحروا قبل تسعة أيام في طريقهم إلى تايلاند، وفقا لمعلومات تم الحصول عليها من أفراد الطاقم.

وتابع: "بدا عليهم الجوع الشديد وبعضهم مرضوا"، مضيفا أن السكان المحليين قدموا لهم الطعام.

ووصل أكثر من 300 من مسلمي الروهينجا إلى آتشيه عام 2015 ، حيث فر عشرات الآلاف من ميانمار عن طريق البحر إثر اندلاع أعمال عنف في بلادهم.

وقال مسئولون إن معظم الذين وصلوا إلى إندونيسيا فروا منذ ذلك الحين إلى ماليزيا.

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