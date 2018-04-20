احمي بشرتك ونظفي أدوات مكياجك.. شامبو الأطفال حل مثالي

تنظيف أدوات المكياج من فرش وسفنج، أمر مهم جدًا تغفل عنه أغلب الفتيات، الأمر الذي يؤدي لظهور حبوب ومشاكل الوجه، فترك الفرش دون تنظيف يعمل على فقدان نعومتها، بسبب تراكم آثار المكياج عليها، ولهذا احرصي دائمًا على تنظيف أدوات مكياجك بطرقٍ آمنة وغير مكلفة.

عليكي الاعتناء بالفرش جيدًا، بغسلها مرة شهريًا أو كل أسبوعين، فهذه الخطوة مهمة وتساعدك التخلص من الزيوت والأوساخ وخلايا الجلد الميت منها، والبكتريا التي تتراكم عليها بعد الاستخدام، فلديك الكثير من الطرق البسيطة لتنظيف أدوات المكياج الخاصة بكي ومنها..

1- استخدمي شامبو الأطفال في غسل الفرش فهو مفيد ولا يحتوي على المواد الصناعية، ضعي قطرات منه في المياه واتركي الفرش والاسفنج الخاصة بكي، هذا الخليط سيخلصك من الألوان وأي بكتريا على الفرش.

أقرا أيضًا.. جددي مكياجك القديم.. 8 حيل بسيطة لإصلاح الروج والبودرة

2- فرش كريم الأساس والبودرة وأحمر الخدود، نظفيها مرة أسبوعيًا، والفرش التي تستخدميها في وضع الايشادو، نظفيها كل 3 أيام.

أقرا أيضًا.. 8 حيل لبرفان يدوم أطول.. استعملي الفازلين وزيت الزيتون

3- تُنظّف الأدوات مرّةً في الأسبوع، أمّا الفرش التي تستخدم لظلال العيون فتُنظّف كلّ ثلاثة أيام أو كلّ يومين، أمّا إن كنتِ تستخدمين الفرش الخاصة لتحديد العين فنظّفيها بعد كل استخدام، واحرصي على وضع اسفنجة البودرة في مياه دافئة بعد كل استخدام لتنظيفها.

أقرا أيضًا.. الكولاجين بروتين الجمال.. حاربي التجاعيد بـ8 نصائح

4- الخل يساعد في تنظيف أدوات المكياج الخاصة بكي، اغسليها جيدًا بالماء الفاتر، واضغطي عليها للتخلص من المياه الزائدة، واتركي الفرش تجف في الهواء، ثم استخدميها بشكل طبيعي.

5-استخدمي زيت الزيتون، في تنظيف أدوات المكياج، كل ما عليك هو وضع القليل من زيت الزيتون على مناديل ورقية، وامسحي الفرشاة بالمنديل، أكثر من مرة حتى تزيلي الألوان الزائدة الموجودة على الفرشاة.

أقرا أيضًا..الروج المناسب لبشرتك.. اختاري النود والنبيتي في هذه الحالة

6- اغمسي الفرش والاسفنجات الخاصة بالميكب، في خليط الكحول المعقم الذي يباع في الصيدليّات؛ هذه الطريقة ستخلصك من بقايا المكياج والألوان الموجودة على أدواتك.

7- غسيل الوجه، يمكن أن يساعدك لتنظيف أدوات المكياج، ضع الكمية المناسبة منه في وعاء مع الماء الدافئ، ثم اغسليها واتركيها تجف.

بهذه الطرق تتخلصين من بقايا الجلد الميت والبكتيريا والجراثيم، التي تكون على أدوات المكياج الخاصة بكي، واحرصي دائمًا على عدم استخدام الأدوات الشخصية الخاصة بغيرك، ولا يستعمل أحد أدواتك، منعًا لعدم نقل الأمراض.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا