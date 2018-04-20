استبدل الملح بشفرات الحلاقة.. طرق بسيطة للتخلص من الشعر

إزالة شعر الوجه يحتاج إلى طرق بسيطة للتخلص منه دون حدوث التهابات، أو مشكلات ببشرة الوجه، وبشرة النساء أكثر حساسية من الرجال، على الرغم أن كثافة شعر وجه الرجال أكبر من النساء، وفي الطب الهندي الطبيعي الملح والكركم من أكثر الأشياء المستخدمة للتخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه، يقول لفاسانت لاد، مؤلف كتاب "الكتاب الكامل للعلاجات المنزلية Ayurvedic ": الكركم والملح يؤديان إلى إبطاء نمو الشعر ويشجعان على سقوط الشعر، وذلك حسبما ذكر موقع "LIVESTRONG".
عند إزالة الشعر بالملح عليك معرفة أن تلك العملية لا تتم مرة واحدة فقط للتخلص من الشعر الزائد وغير المرغوب فيه، بل يجب الاستمرار عليها لفترة حتى تجد نتيجة إيجابية، وعلى الرغم من أن العملية أبطأ من إزالة الشعر الكيميائية -تستغرق عدة أيام- فإنها أيضا أكثر نعومة على الجلد، وإليك خطوات إزالة الشعر:
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– المكونات المستخدمة: برطمان بلاستيكي محكم الغلق- قياس ملاعق. ملح البحر – الكركم – حليب. صابون خفيف للوجه.
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