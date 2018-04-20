استبدل الملح بشفرات الحلاقة.. طرق بسيطة للتخلص من الشعر

إزالة شعر الوجه يحتاج إلى طرق بسيطة للتخلص منه دون حدوث التهابات، أو مشكلات ببشرة الوجه، وبشرة النساء أكثر حساسية من الرجال، على الرغم أن كثافة شعر وجه الرجال أكبر من النساء، وفي الطب الهندي الطبيعي الملح والكركم من أكثر الأشياء المستخدمة للتخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه، يقول لفاسانت لاد، مؤلف كتاب "الكتاب الكامل للعلاجات المنزلية Ayurvedic ": الكركم والملح يؤديان إلى إبطاء نمو الشعر ويشجعان على سقوط الشعر، وذلك حسبما ذكر موقع "LIVESTRONG".

عند إزالة الشعر بالملح عليك معرفة أن تلك العملية لا تتم مرة واحدة فقط للتخلص من الشعر الزائد وغير المرغوب فيه، بل يجب الاستمرار عليها لفترة حتى تجد نتيجة إيجابية، وعلى الرغم من أن العملية أبطأ من إزالة الشعر الكيميائية -تستغرق عدة أيام- فإنها أيضا أكثر نعومة على الجلد، وإليك خطوات إزالة الشعر:

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– المكونات المستخدمة:

برطمان بلاستيكي محكم الغلق- قياس ملاعق.

ملح البحر – الكركم – حليب.

صابون خفيف للوجه.

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– الخطوة الأولى:

إضافة 5 ملاعق كبيرة من ملح البحر و6 ملاعق كبيرة من الكركم إلى حاوية محكمة الغلق، ثم يُضاف إلى المزيج 5 ملاعق كبيرة من الحليب إلى أن يصبح معجونًا.

الخطوة الثانية:

قبل وضع الخليط على وجهك والقيام بالمهمة البسيطة، اغسل وجهك بصابون خفيف ثم جففه بمنشفة، ليصبح رطبًا وخاليًا من أي شوائب.

– الخطوة الثالثة:

قم بتدليك ربع جزء من عجينة الملح على شعر الوجه غير المرغوب لمدة 15 دقيقة، ثم اشطف وجهك بالماء البارد.

– الخطوة الرابعة :

استخدم التونر لإزالة المزيج من على المنطقة التي قمت بتدليكها، للتخلص من التلطيخ الذي حدث، ولا تخف إذا وجدت بشرتك مصبوغة باللون الأصفر، سيختفي اللون تدريجيًا.

– الخطوة الخامسة :

كرر تلك العملية يوميًا لمدة 8 أيام على الأقل، وإذا تبقى من الخليط، يمكنك تخزينه في الثلاجة لحين استخدامه مرة أخرى.

إزالة الشعر بالملح والكركم من الطرق الطبيعية سهلة التحضير، وبالنسبة للسيدات فإنها خفيفة على الوجه ولا تسبب الالتهابات، أما للرجال فهي أفضل من شفرات الحلاقة التي قد تجرحك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا