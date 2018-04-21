مقتل أربعة فلسطينيين وإصابة 645 بينهم 29 طفلا برصاص جيش الاحتلال في قطاع غزة.. والأمم المتحدة تطالب بفتح تحقيق

قتل أربعة فلسطينيين بينهم طفل وجرح مئات آخرون برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي والغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، في قطاع غزة حيث يواصل الفلسطينيون حركة الاحتجاج التي يقومون بها منذ 30 مارس، وأطلقوا عليها اسم "مسيرة العودة الكبرى" بينما وصفتها إسرائيل بأنها "مسيرة الفوضى".

وتدفق آلاف الفلسطينيين على طول السياج الحدودي الذي يفصل القطاع المحاصر عن دولة الاحتلال العبرية. وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن صدامات تجري بين مئات الشبان وجيش الاحتلال بالقرب من الحدود.

وأوضح أن الشبان يشعلون الإطارات ويلقون الحجارة بينما ترد قوات الاحتلال باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي.

وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع مقتل أربعة فلسطينيين الجمعة وجرح نحو 600 آخرين في المناطق الحدودية الشرقية للقطاع.

وقال الطبيب أشرف القدرة: إن "الشهداء هم أحمد رشاد العثامنة (24 عاما) وأحمد نبيل أبو عقل (25 عاما) والطفل محمد أيوب (15عاما) وجميعهم من جباليا واستشهدوا برصاص الاحتلال شرق جباليا، وسعد أبو طه (29عاما) الذي استشهد شرق خان يونس" في جنوب قطاع غزة.

ولفت إلى أن حصيلة الجرحى "645 مصابا بالرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، بينهم 5 في حالات خطيرة"، مضيفا "بين المصابين 29طفلا".

وذكر مراسل فرانس برس أن بين الجرحى "أحد مصوري تليفزيون أبو ظبي الإماراتي الذي أصيب بيده اليمنى بالرصاص الحي".

وندد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف بمقتل أطفال في غزة برصاص القوات الإسرائيلية، مطالبا بفتح تحقيق في إطلاق النار على الأطفال.

وقال في تغريدة على تويتر: "إنه أمر شائن أن تطلق النار على الاطفال! كيف يمكن لقتل طفل في غزة اليوم مساعدة السلام؟ لا يساعد! إنه يغذي الغضب ويولد المزيد من القتل. يجب حماية الأطفال من العنف، لا تعريضهم له، وليس قتلهم! يجب التحقيق في هذا الحادث المأساوي".

وبمقتل الفلسطينيين الأربعة ترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات منذ 30 مارس الماضي الى 37 فلسطينيا. وأصيب نحو خمسة آلاف آخرين بالرصاص والغاز المسيل للدموع الذي استخدمه الجيش الإسرائيلي في أقوى موجة عنف يشهدها القطاع منذ حرب 2014.

وأكد شهود عيان أن أحمد أبو عقل كان يقف بالقرب من الحدود بجانب شبان يشعلون إطارات سيارات، موضحين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة إذ أنه أبكم. وكان أبو عقل أصيب في ساقيه أثناء الاحتجاجات على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر 2017".

وفي كلمة وجهها أمام آلاف الفلسطينيين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل قال يحيى السنوار رئيس حماس في القطاع: إن "قيادة القسام (الجناح العسكري لحماس) وعلى رأسهم القائد الكبير أبو خالد (محمد) الضيف يجلسون على مدار الساعة في غرفة عمليات متواصلة لحمايتكم والتدخل إذا لزم".

أما إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس فقال خلال زيارته للمتظاهرين شرق جباليا "ستزول هذه الأسلاك والحدود المصطنعة لنعود إلى ربوع فلسطين". وأضاف مخاطبا الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها "استعدوا للنفير العام وتهيأوا للمسيرة الكبرى في ذكرى النكبة" السبعين في منتصف مايو المقبل.

وتابع: "نقول لهؤلاء المحتلين إنكم تواجهون جيلا فريدا لا يعرف الخوف ولا الجبن، تواجهون جيلا يحب الشهادة، قوتكم لن تفيدكم أمام هذه المقاومة الشعبية الوطنية والطوفان البشري لمسيرة العودة".

من جهته، قال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية مساء الجمعة "سنتوجه إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى لطلب توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني الذي يتعرض لاعتداءات وحشية متكررة من قبل الاحتلال.

وأضاف "إضافة إلى سياسة تهويد القدس والاعتقالات ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية وعمليات حرق الأماكن الدينية، وخط الشعارات العنصرية، فإن التحرك السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة سيتركز على طلب توفير الحماية للشعب الفلسطيني".

واعتبر أبو ردينة أنه "أمام هذه الانتهاكات للقانون والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، فإنه يجب على المجتمع الدولي التحرك لوقف العدوان ضد شعبنا".

وبدأ الفلسطينيون في 30 أبريل "مسيرة العودة" بالتزامن مع ذكرى "يوم الأرض"، على أن تختتم في ذكرى النكبة في 15 مايو. وهي تهدف إلى المطالبة بتفعيل "حق العودة" للاجئين الفلسطينيين ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.

وكان السنوار مع طفله إبراهيم (3 سنوات) وابنته الرضيعة (سبعة أشهر) سار بين المتظاهرين على مسافة 400 متر من الحدود.

وأطلقت الهيئة المنظمة للاحتجاجات على تحركات اليوم اسم "مسيرة الأسرى والشهداء"، وعلقت على طول طريق المسيرة صورا لقتلى وأسرى. إلا أن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أطلقت عليها اسم "جمعة الطائرات الورقية".

وأطلق هؤلاء الشبان عشرات الطائرات الورقية التي علقوا عليها أعلاما فلسطينية ومنشورات كتب عليها "أيها الصهاينة. لا مكان لكم في فلسطين. عودوا من حيث أتيتم لا تستجيبوا لقيادتكم فإنهم يرسلونكم إلى الموت أو الأسر ..القدس عاصمة فلسطين".

وكان الشبان الفلسطينيون قاموا صباح الجمعة بإطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة على مناطق زراعية في إسرائيل. ويبدو أن هذه الطائرات في طريقها لتصبح أحد رموز "مسيرة العودة".

وكان الجيش الإسرائيلي قد حذر سكان غزة من الاقتراب من السياج.

وكتب المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي افيخاي ادرعي على صفحته على فيسبوك باللغة العربية، متوجها إلى الفلسطينيين "حماس تقذف مستقبلكم ومستقبل أبنائكم في الهواء وتوهمكم بأنها تفعل شيئا من أجلكم".

واتهم الحركة الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة بأنها "تنشر فيديوهات لاستخدام أدوات عبثية.. لن يقودكم إلى أي نتيجة".

ونشر ادرعي تسجيل فيديو اطلق عليه اسم "مسيرة الفوضى"، يظهر فيه شبان فلسطينيون وقد ثبتوا على الأرض مقلاعا ضخما يقذفون منه حجارة يصل مداها إلى مسافات طويلة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس التي خاضت ثلاث حروب ضدها منذ العام 2008 باستخدام التظاهرات لتنفيذ أعمال عنف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا