حملة ترامب: دعوى التآمر التى أقامها الحزب الديمقراطى عبثية

قالت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الدعوى القضائية التي رفعها الحزب الديمقراطي اليوم الجمعة، وتدعي أن الحملة وويكيليكس وروسيا نفذوا مؤامرة واسعة النطاق للتأثير على الانتخابات الرئاسية في 2016 "لا أساس لها على الإطلاق وستسقط في الوقت المناسب".

وقال البيان الذي أصدره دونالد ترامب الابن نيابة عن الحملة "هذه الدعوى القضائية العبثية هي محاولة أخيرة للتدليل على مزاعم التواطؤ الروسي التي لا أساس لها من الحزب الديمقراطي الذي أفلس تقريبا وما زال يحاول مقاومة إرادة المواطنين في الانتخابات الرئاسية في 2016".

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