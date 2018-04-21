كوريا الشمالية تعلن تجميد الأنشطة النووية وتجارب الصواريخ

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أن بلاده ستعلق التجارب النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أن كيم أعلن أيضا إغلاق موقع للتجارب النووية شمالي البلاد.

وذكرت الوكالة أنه "اعتبارا من 21 أبريل، ستوقف كوريا الشمالية التجارب النووية وإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

ووفقا للوكالة الكورية الشمالية فإن تعليق التجارب النووية يعد أمراً مهماً لنزع السلاح العالمي، وأن كوريا الشمالية ستنضم إلى الجهود الدولية لوقف التجارب النووية بالكامل.

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