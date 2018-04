رئيس وزراء فرنسا الأسبق يعود لجذوره..ويترشح لمنصب عمدة برشلونة

قال رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق مانويل فالس، اليوم الجمعة، إنه يفكر فى الترشح لمنصب عمدة مدينة برشلونة الإسبانية ممثلا لحزب اليمين الوسط (سيودادانوس) خلال الانتخابات المرتقبة فى عام 2019.

وأبرز فالس، فى مقابلة مع التلفزيون الإسبانى، أصوله الإسبانية والتزامه ضد انفصال كتالونيا كواحد من أبنائها وفى ضوء التداعيات الكبيرة لمثل هذا القرار على أوروبا.

وأكد اهتمامه بمواصلة هذا النقاش السياسى والفكرى وربما الذهاب إلى أبعد من ذلك فى إشارة إلى ترشحه المحتمل على رأس بلدية برشلونة.

ومن جانبه، رحب ألبرت ريفيرا رئيس حزب (سيودادانوس) بضم شخصية بكفاءة مانويل فالس على قوائم حزبه الذى يمثل القوة المعارضة الرئيسية فى كتالونيا ويحتل مكانة متقدمة فى استطلاعات الرأى على الصعيد الوطنى.

وكان رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق مانويل فالس (2014-2016) المولود فى إسبانيا والحاصل على الجنسية الفرنسية قد كثف منذ الخريف الماضى زيارته لإسبانيا حيث شارك فى العديد من الحلقات النقاشية والتظاهرات السياسية للتنديد بالتيار الانفصالى.

وأعلن فالس فى يونيو 2017 تركه الحزب الاشتراكي، وهو حاليا نائب بالجمعية الوطنية مقرب من حزب الأغلبية (الجمهورية إلى الأمام) التابع للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

