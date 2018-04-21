أرسنال يستقر على خليفة فينجر

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن خليفة الفرنسي أرسين فينجر، في صفوف أرسنال بعد قرار صاحب الـ67 عاما بالرحيل في نهاية الموسم الجاري، وحسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن لويس إنريكي، مدرب برشلونة السابق سوف يخلف أرسين فينجر في تدريب أرسنال في الموسم المقبل.

وحصل لويس إنريكي على عام من الراحة بعدما قرر الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي وينوي العودة لتدريب في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة، أن راؤول سانليهي، مدير الجديد لعلاقات كرة القدم في أرسنال الذي تربطه علاقة رائعة مع لويس إنريكي، قد اجتمع مع مدرب برشلونة السابق في أحد النوادي الخاصة، مشيرة إلى أن الثنائي تناول العشاء معا ودار بينهم نقاش عميق.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي أرسنال يريدون قدوم لويس إنريكي، بعدما تابعوا ما فعله بيب جوارديولا في مانشستر سيتي، الذي جلب السيتزنز أسلوب الفريق الكتالوني.

وتابعت الصحيفة، أنه في حالة قدوم لويس إنريكي لأرسنال يضع النادي في صدارة سباق التعاقد مع ليونيل ميسي، حال قرر الأخير الرحيل عن برشلونة في الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن فينجر يدعم قدوم باتريك فييرا الذي يشرف على نيويورك سيتي الأمريكي، لكن إدارة النادي ترى بأن لويس إنريكي وهو الثورة الإسبانية في الفريق. والذي سوف يهدى من الجماهير الساخطة مؤخرا.

وفاز لويس إنريكي بتسعة ألقاب خلال 3 سنوات مع برشلونة من ضمنهم لقبين في الدوري الإسباني ولقب تشامبيونز ليج.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ الألماني في خلافة أرسين فينجر في تدريب أرسنال عقب إعلان الجانرز اليوم نهاية حقبة المدرب الفرنسي التي أمتدت لـ22 عاما.

وبحسب ما نشرته صحيفة "لوباريزيان " الفرنسية، فإن قيادة ارسنال في الصيف المقبل هي أولوية كارلو أنشيلوتي بعد رحيل أرسين فينجر بالرغم من المفاوضات المبدئية بينه وبين إدارة تشيلسي لقيادة البلوز خلفا لأنطونيو كونتي في الموسم المقبل.

وأضافت الصحيفة أن أرسنال هو النادي الذي كان يطمع أنشيلوتي في الحصول عليه خلال السنوات الماضية بسبب السلطة الكبيرة، التي امتلكها فينجر بخصوص الصفقات والإدارة الرياضية والذي لم يجده كارلو خلال فترة عمله في بايرن ميونخ بعدما كان يجبر على بعض الخيارات بسبب السياسية المالية لنادي البافاري.

يشار إلى أن أنشيلوتي رحل عن بايرن ميونخ في سبتمبر الماضي على خلفية سوء نتائج الفريق البافاري في تشامبيونز ليج والدوري الألماني وخلف المؤقت يوب هاينكس.

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