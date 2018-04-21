وزير الدفاع الياباني: الضربة الغربية لسوريا رسالة إلى بيونج يانج

اعتبر وزير الدفاع الياباني ايتسونوري اونوديرا، خلال زيارة إلى واشنطن أمس الجمعة أن الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى سوريا الأسبوع الماضي تبعث أيضا برسالة إلى بيونج يانج.

وقال الوزير الياباني، إثر لقائه في البنتاجون نظيره الأمريكي جيم ماتيس، إن طوكيو "توافق على قرار الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المستند إلى الحزم في عدم التساهل مطلقا مع انتشار الأسلحة الكيميائية واستخدامها".

وأضاف "اعتقد أن الضربة أرسلت رسالة ما إلى كوريا الشمالية أيضا"، مذكرا بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للقاء الزعيم الكوري في قمة تاريخية مرتقبة في نهاية مايو أو مطلع يونيو.

وشدد الوزير الياباني على أن "آسيا تواجه تهديدا خطرا ووشيكا مصدره برامج أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الكورية الشمالية"، مؤكدا أن طوكيو تسعى بالتعاون مع المجتمع الدولي لإقناع بيونج يانج بالتخلي عن برنامجيها النووي والبالستي.

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي إن واشنطن تواصل ممارسة "أقصى الضغوط" على كوريا الشمالية، منوها بما تقوم به اليابان من جهود في المياه الدولية لتطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي".

وطمأن الوزير الأمريكي إلى أن المفاوضات الأمريكية الكورية الشمالية لن تجري على حساب اليابان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا