مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا منذ 5 سنوات

رصدت السلطات الفيدرالية الأمريكية، مكافأة قدرها مليون دولار مقابل معلومات من شأنها السماح بتعقب أثر الصحفي أوستن تايس الذي اختفى في سوريا قبل أكثر من خمس سنوات.

وقدّم العرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي)، مؤكدا عدم علاقته بـ"اي حدث معين".

وقد يكون تايس الصحافي الأمريكي الوحيد المحتجز حاليا في سوريا التي أصبحت احد أخطر البلدان بالنسبة للمراسلين الحربيين.

وأوضحت الشرطة الاتحادية الأمريكية أنه سيتم دفع المكافأة مقابل "المعلومات التي تؤدي مباشرة الى مكانه واسترداده والعودة الآمنة" للمراسل.

وأضافت أن كل من لديه معلومات عن الصحفي المفقود يمكنه أن يتصل بها عبر أحد عنواني بريديين إلكترونيين أو أن يتصل بأقرب سفارة أو قنصلية أمريكية.

وعمل تايس وهو صحفي مستقل مع "ماكلاتشي نيوز" و"واشنطن بوست" و قناة "سي بي إس" ، وغيرها من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة فرانس برس، و"بي بي سي" و"اسوشيتد برس".

وتم اختطافه في أغسطس 2012 قرب دمشق بعد أيام من عيد ميلاده الـ31.

ورحبت منظمة مراسلون بلا حدود بقرار الـ "أف بي آي".

وقالت مارغو ايوين المسئولة عن مكتب الولايات المتحدة في المنظمة الحقوقية المتخصصة في الدفاع عن الصحفيين "نأمل أن تشجع (هذه المكافأة) كل من لديه معلومة عن اوستن تايس على الإدلاء بها".

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