حريق ضخم فى إسرائيل.. والسبب طيارة ورق

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن طائرة ورقية مثبتة بها قنبلة مولوتوف تم إطلاقها من قطاع غزة إلى إسرائيل قد تسببت في حريق في مستودع زراعي في منطقة داخل إسرائيل قرب الحدود مع غزة، ليلة أمس الجمعة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أنه لم يصب أحد في الحادث، ولكن أضرارا كبيرة لحقت بالمستودع.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التي قام فيها فلسطينيون بإرسال طائرة ورقية تحمل قنبلة مولوتوف فوق السياج الأمني مع القطاع لتتعداه وتسقط داخل إسرائيل.

ووقع الحادثات السابقان يومي السبت والأحد الماضيين.

وتسبب الحادث الذي وقع، الأحد الماضي، في حدوث حريق في منطقة كيسوفيم الغابية في المجلس الإقليمي أشكول جنوب إسرائيل .

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الحدود بين القطاع وإسرائيل حالة من التوتر، أسفرت عن مقتل 36 فلسطينيا غالبيتهم بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة، منذ بدء "مسيرات العودة" التي يجري تنظيمها أيام الجمع بدءا من الثلاثين من الشهر الماضي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا