اشتعال الخلافات بين إيران وإسرائيل والسبب ضرب “التيفور”

تزايدت وتيرة التصعيد التي أدت إلى اشتعال حرب تصريحات نارية بين إيران وإسرائيل، أمس الجمعة، منذ استهداف الطيران الإسرائيلي لمطار التيفور في سوريا قبل أسبوعين، ومقتل 4 إيرانيين على الأقل، في حين أكدت وكالات إيرانية مقتل 7 من الحرس الثوري الإيراني.

وقال القائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، إن إسرائيل تعيش في “فم التنين”، وإنه لن يكون للإسرائيليين مفر في حال اندلاع حرب إلا البحر، على حد وصفه، مضيفا أن الإسرائيليين محاصرون من كل الجهات في فلسطين المحتلة، شمالا وغربا.

ومن جانبه، أعرب وزير الاحتلال الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان عن جاهزية إسرائيل ليس فقط للجبهة الشمالية بل لعدة جبهات معاً، مشيرا إلى أنه في حال بادر طرف ما إلى الحرب معهم فإن دمه سيكون في رأسه.

وأوضح ليبرمان في تغريدة عبر تويتر، بأن إسرائيل تواصل استعدادها لجميع السيناريوهات، داعيا المتواجدين في الحدود الشمالية إلى التفكير جيداً فيما يفعلونه، في إشارة إلى إيران وميليشيا حزب الله اللبنانية.

