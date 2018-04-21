السينما في السعودية تلقى إقبالاً مثيراً ونفاذ التذاكر بعد 10 دقائق من طرحها

عين ليبيا

نفدت تذاكر أول عرض سينمائي للجمهور في السعودية بعد 10 دقائق على طرحها، بحسب قناة “الإخبارية” الرسمية.

حيث أتيح للجمهور مساء الجمعة مشاهدة الفيلم الأمريكي “النمر الأسود” (Black Panther)، في أول دار عرض تفتتح بالبلاد، منذ 35 عامًا.

وكشف الموقع الإلكتروني لشركة AMC الأمريكية، المشغلة للدار، أن حجز تذاكر العرض الأول متاح “للعوائل فقط”، على أن يُفتح للأفراد لاحقًا، فيما بلغ سعر التذكرة 75 ريالًا (نحو 20 دولارًا).

هذا وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها إقامة دور سينما والسماح للنساء بقيادة السيارات، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

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