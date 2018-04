أفادت قناة سكاى نيوز عربية، بنبأ عاجل، أن المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة طارق محمد عبد الله صالح، بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، تسيطر على تباب ومواقع عسكرية للحوثيين بمفرق المخا والبرح.

وقامت مقاتلات التحالف العربى بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بتدمر مخزن أسلحة وذخائر وآليات عسكرية للحوثيين بمفرق المخا ضمن عملية واسعة بالساحل الغربى

