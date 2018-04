توفيت فتاة وأصيب 12 شخصا جراء عاصفة ضربت موسكو السبت، بحسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجى سوبيانين.

وتسببت رياح وصلت سرعتها إلى 90 كلم فى الساعة بسقوط مئات الأشجار فى موسكو، بحسب ما كتب سوبيانين على حسابه على تويتر.

وأوضح رئيس بلدية العاصمة الروسية أن “عدد المصابين جراء العاصفة بلغ 12 شخصا، ولم ينجح الأطباء فى إنقاذ حياة فتاة نقلت إلى المستشفى فى حالة خطرة للغاية“.

ونقلت وكالة تاس الرسمية الروسية عن الفرع المحلى لوزارة الصحة الروسية تسجيل حالة وفاة فى ميتيشتشى فى موسكو جراء العاصفة.

وأعلنت وكالة انترفاكس أنه تم تأخير عشرات الرحلات الجوية فى مطارات موسكو.

وتوقعت وزارة الحالات الطارئة الروسية تساقط الأمطار والثلوج وهبوب رياح عاتية ليل السبت الأحد

The post مصرع فتاة وإصابة 12 شخصا جراء عاصفة ضربت العاصمة الروسية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية