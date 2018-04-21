مقتل 16 وجرح 9 إرهابيين في غارة على معسكر القلعة جنوب بني وليد

بني وليد 21 أبريل 2018 (وال)- قتل ما لا يقل عن 16 وجرح 9 آخرين من عناصر تابعة للمليشيات التابعة لتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيتين بجنوب بني وليد .

هذا وتم استهداف الإرهابيين التابعين لتنظيمات : شورى ثوار بنغازي وأجدابيا، وسرايا الدفاع عن بنغازي، في قصف جوي لمعسكر القلعة بجنوب بلدية بني وليد، وتم نقل الجرحى إلى مدينة مصراتة لتلقي العلاج .

وكانت غارة جوية استهدفت عصر اليوم السبت، معسكراً تتخذه مجموعة إرهابية من بينها بقايا ما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي التابع لتنظيم القاعدة شمال شرق بلدية بني وليد .

وكشف مصدر أمني من بلدية بني وليد – لصحيفة المرصد إن الغارة كانت على تمام الساعة 4:45 من عصر اليوم السبت،وأن رُعاة إبل كانوا يتواجدون قرب المكان ذكروا بوقوع عدة تفجيرات عنيفة سمعت في محيط قلعة السدادة الواقعة شرق بلدية بني وليد،بمسافة 80 كيلو مترا،مرجحا وجود قتلى وجرحى نظرا لضخامة الانفجارات التي تلت القصف .

وأضاف المصدر ذاته أن المعسكر تستغله وتتمركز فيه عناصر تابعة لما يسمى بسرايا الدفاع عن بنغازي،إضافة لوجود عناصر من تنظيم داعش الفارة من مدينة سرت منذ العام الماضي .

وأشار المصدر إلى أن المتطرفين يتحركون بالمعسكر والقلعة منذ عام 2011، علاوة عن المنطقة برمتها التي تُعد من أهم الممرات بالنسبة لمختلف الجماعات الإرهابية المتنقلة بين الشرق والغرب والوسط والجنوب .

ونفى المصدر ذاته علمهم بهوية الطيران المنفذ للغارة،لكنه رجح ووفقا لشهادة الرعاة أن يكون طيرانا ليبيا تابعا للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية،خاصة بعد ورود اتصالات أفادت بحركة طيران نشطة بعد ظهر اليوم السبت فى قاعدة الجفرة الجوية . (وال- السدادة) ع ع/ ر ت

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