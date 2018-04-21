الأمن السعودي يسقط درون صغيرة في حي بالرياض

أعلن المتحدث باسم الشرطة في السعودية، السبت، إسقاط طائرة " طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة" خلال تحليقها فوق حي الخزامى بمدينة الرياض، حسب ما قالت وكالة الأنباء السعودية "واس".

قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الرياض قوله "عند الساعة ١٩،٥٠ من مساء اليوم السبت.. لاحظت إحدى نقاط الفرز الأمني بحي الخزامى بمدينة الرياض تحليق طائرة لاسلكية ترفيهية صغيرة ذات تحكم عن بعد من نوع (درون)".

وأضافت الوكالة، في تغريدة على تويتر، إن تحليق الدرون لم يكن "مصرحاً بذلك مما اقتضي قيام رجال الأمن في النقطة الأمنية بالتعامل معها وفق مالديهم من أوامر وتعليمات بهذا الخصوص".

و"شرعت الجهات المختصة بإجراءات التحقيق حول ملابسات الواقعة"، وفق ما أضافت الوكالة.

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