إتهامات خطيرة لوزير مالية الوفاق من عضو بمجلس النواب

ايوان ليبيا – وكالات :

وجه عضو مجلس النواب عضو الكتلة الداعمة للاتفاق السياسي ، فرج بوهاشم ، المتحدث السابق باسم المجلس ، السبت ، اتهامات وانتقادات حادة لوزير مالية الوفاق أسامة حمّاد .

وفى منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك ، إتهم بوهاشم حمّاد بأستغلال منصب وزير المالية للضغط على بعض الوزارات وذلك بالمماطلة في إحالة مخصصاتها إلا بعد الرضوخ لمطالب وزير المالية المفوض .

وقال بوهاشم أن هذا الأمر حصل بوزارة الصحة حيث تم تسمية بعض الأشخاص بلجان الجرحى بموجب قرار صادر عن وزارة الصحة بعد الضغوط التي تعرضت لها من قبل الوزير حمّاد .

وأضاف : ” هؤلاء طبعاً تمت تسميتهم بمعيار الولاء وليس الكفاءة والخبرة وليتم بعد ذلك تخصيص ودائع مالية لهم تصرف بالعملة الصعبة دون أن نرى حلول حقيقية لمشكلة الجرحى ” .

وتابع : ” لكن المضحك المبكي هو تكليف بعض الذين يسمون أنفسهم نشطاء فيسبوكيين بمهام في شركة الاستثمارات الليبية كمحفظة ليبيا أفريقيا لايكو بتونس ” .

وأكد بوهاشم أن هذه التكليفات شملت نشطاء على فيسبوك تم تعيينهم كمسؤولي الجرحى باليونان لصرف بواقي عهد سابقة وتخصيص عهد مالية جديدة لهم ليقوم بصرفها من وصفهم بـ ” النشتاء ” .

وأشار المتحدث السابق باسم مجلس النواب الى أن المعني بحديثه هي لجان علاج الجرحى المشكلة من قبل صحة الوفاق لصالح المنطقة الشرقية وفقاً لتسميتها فى القرارات الصادرة بخصوص تشكيلها .

وختم منشوره قائلاً : ” هذا قليل من كثير وتم ادراج ماذكر أعلاه وغيره من تجاوزات بمذكرة موقعة بأسمي وصفتي لتقديمها للجهات ذات العلاقة وإحالتها للنائب العام للتحقيق فيها ” .

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