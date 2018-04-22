أردوغان: على أمريكا مراجعة تصرفاتها إذا كانت تريد الإفراج عن قس مسجون في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت إن على الولايات المتحدة أن تراجع تصرفاتها إذا كانت تريد عودة قس أمريكي مسجون في تركيا للاشتباه بصلته بانقلاب فاشل وقع في 2016.

وأدلى أردوغان بهذه التصريحات خلال مقابلة مباشرة مع محطة (إن.تي.في) التركية.

ووجهت السلطات التركية اتهامات لأندرو برانسون بمساعدة جماعة تحملها تركيا مسئولية تدبير الانقلاب الفاشل ضد أردوغان.

وينفي برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عامًا هذه الاتهامات. ويواجه السجن لمدة تصل إلى 35 عامًا إذا أدين. وربط أردوغان في السابق مصير برانسون بمصير رجل الدين فتح الله كولن الذي تنحي أنقرة باللوم عليه في محاولة الانقلاب. ويعيش كولن في الولايات المتحدة منذ عام 1999 وينفي هذه الاتهامات. وتسعى تركيا إلى تسلمه من الولايات المتحدة.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعشرات من أعضاء مجلس الشيوخ أردوغان على الإفراج عن برانسون.



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