8 أرقام قياسية في تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا

كتب- محمود السيد

سحق فريق برشلونة نظيره إشبيلية بخماسية نظيفة في نهائي كأس ملك إسبانيا الذي أقيم اليوم في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ليتوج بلقبه الـ30 والرابع على التوالي في المسابقة.

وشهد تتويج برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا بعض الأرقام التي سوف نستعرضها في التقرير التالي:

1-برشلونة أول فريق يسجل 5 أهداف في نهائي كأس ملك إسبانيا منذ ريال مدريد ضد ريال "كاستيا" 1979-1980.

2- ميسي أول لاعب يصنع في 3 نهائيات في بطولة كأس ملك إسبانيا على التوالي في القرن الـ21.

3- لويس سواريز يسجل في كل النهائيات التي لعبها مع برشلونة في كل المسابقات (تشامبيونز ليج، السوبر الإسباني، السوبر الأوروبي، نهائي الكأس، مونديال الأندية).

4- برشلونة يحقق اللقب الـ 30 في نهائي كأس ملك إسبانيا بفارق 7 ألقاب عن أي فريق آخر ليصبح ثالث فريق يحقق اللقب للمرة الرابعة على التوالي والأول منذ أتلتيك بلباو 1930-1933.

5- إنييستا لعب اليوم مباراته الـ 669 مع برشلونة والنهائي السابع في كأس ملك إسبانيا مسجلا هدفه الثاني في آخر 73 مباراة.

6- سواريز سجل اليوم هدفه الـ150 مع برشلونة خلال 193 مباراة رفقة الفريق الكتالوني الذي ضمه في صيف 2014 مقابل 82 مليون يورو.

7- ميسي يسجل في النهائي الخامس في كأس ملك إسبانيا والهدف الـ40 مع برشلونة للموسم التاسع على التوالي وهدفه اليوم كان الـ31 في 33 مباراة ضد إشبيلية.

8- ميسي ثاني لاعب يسجل في تاريخ كأس ملك إسبانيا يسجل في 5 نهائيات برصيد 6 أهداف منذ تيلمو زارا، أسطورة بلباو صاحب الـ8 أهداف من 1942 حتى 1950.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا