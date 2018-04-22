برشلونة يسحق إشبيلية بخماسية ويتوج بكأس إسبانيا

كتب- محمود السيد

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا للمرة الرابعة على التوالي بعد سحقه إشبيلية بخماسية نظيفة في نهائي البطولة الذي أقيم بملعب "واندا ميتروبوليتانو".

وحقق برشلونة اللقب رقم 30 في تاريخه ليواصل انفراده بصدارة الفرق الإسبانية المتوجة بلقب كأس ملك إسبانيا.

بدأ فريق برشلونة اللقاء بالسيطرة العالية على الكرة بينما فريق إشبيلية فضل التراجع للخلف والحذر في بداية المباراة.

وجاءت أول تسديدة في اللقاء من ليونيل ميسي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 8 لكن ديفيد سوريا حارس إشبيلية تألق في إخراجها.

ونجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة 14 من زمن اللقاء بعد تمريرة رائعة من فيليب كوتينيو.

وخلال الربع ساعة الأولى بدأ فريق برشلونة اللقاء بصورة قوية لكنه تراجع بعد تسجيل لويس سواريز الهدف، بينما فريق إشبيلية حاول معادلة النتيجة لكنه فشل.

وحرمت العارضة ليونيل ميسي من تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة بعد تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة 28.

وتعامل فرانكو فاسكويز بصورة سيئة في عرضية خيسوس نافاس في الدقيقة 29 بعد رأسية سهلة على الهولندي سيليسين.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الثاني لبرشلونة بعد تمريرة رائعة بالكعب من جوردي ألبا في الدقيقة 31.

وكاد لويس سواريز أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 35 لكن ديفيد سوريا تصدى لتسديدة مهاجم برشلونة بصورة جيدة.

ونجح لويس سواريز في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 40 بعد تمريرة رائعة من ليونيل ميسي.

وسيطر برشلونة على اللقاء الشوط الأول بصورة مطلقة وسط أداء مخيب من فريق إشبيلية الذي لم يستطع صنع فرص على الهولندي سيليسين.

وواصل برشلونة استحواذه على الكرة في الشوط الثاني قبل أن يسجل إنييستا الهدف الرابع بطريقة رائعة بعدما رواغ حارس إشبيلية، ديفيد سوريا عقب تمريرة رائعة من ميسي في الدقيقة 52.

وصلت الدقيقة 60 وسط خنوع تام ورضوخ من فريق إشبيلية أمام برشلونة الذي يلعب وحيدا في نهائي كأس ملك إسبانيا يسرع ويبطئ من إيقاع اللقب كما يهوى في غياب واضح لفريق الأندلسي.

وكاد ساندرو راميريز أن يسجل الهدف الأول لإشبيلية في الدقيقة 64 لكنه الحارس الهولندي سيليسين تصدى لانفراد بصورة رائعة.

وسجل البرازيلي فيليب كوتينيو الهدف الخامس لبرشلونة من ركلة جزاء احتسبها الحكم جيل مانزو في الدقيقة 69.

وتألق سيليسن في الدقيقة 74 في رأسية اسكوديرو الذي حاول تسجيل الهدف الأول لفريق إشبيلية لكن حارس برشلونة تصدى لها.

وأنهى الحكم اللقاء الذي كان من جانب واحد وهو الفريق الكتالوني برشلونة وسط غياب تام من فريق إشبيلية الذي قدم مباراة سيئة للغاية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا