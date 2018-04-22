وكيل محمد صلاح يواصل هجومه ضد اتحاد الكرة

كتب- محمود السيد

استمر رامي عباس، وكيل الدولي الوطني محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في هجومه على الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية الأزمة بين الاتحاد والفرعون بخصوص حقوق رعاية لاعب الريدز.



وكتب رامي عباس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لماذا نعرض الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي؟ لأن لا أحد يستجيب، الأزمة مستمرة منذ شهر ولا أحد يجيب على رسائلنا، في هذه الأثناء كل شيء خارج عن السيطرة، ما تسبب في ضرر لنا".



وتعود أزمة محمد صلاح مع اتحاد الكرة بسبب وضع صورته على طائرة المنتخب، وبجواره إعلان شركة اتصالات "وي" الشركة الراعية لاتحاد الكرة ومنتخبات مصر في الوقت الذي يرتبط فيه صلاح بعقد رعاية مع شركة فودافون، ما ترتب عليه دخول اللاعب في أزمة، لأن بنود التعاقد بين الطرفين، تمنعه من عمل أي إعلانات لأي شركات اتصالات منافسة، الشركة الراعية وقعت في خطأ بدأت في تداركه مؤخرًا من أجل صلاح، لأن حقوق الرعاية لا تمنحها حق استغلال صور للاعب بمفرده، لأن تعاقدها مع اتحاد الكرة يمنحها استخدام صور جماعية للاعبين فقط، وبعد وضع صورة صلاح بمفرده على الطائرة باتت مطالبة بحذف الصورة، أو إعادة تصميم الطائرة من جديد مع استخدام صورة صلاح بشكل جماعي.



يشار إلى أن محمد صلاح سجل اليوم في تعادل ليفربول مع ويست بروميتش ألبيون 2-2 ضمن الجولة الـ 35 من البريمير ليج ليرفع رصيده لـ31 هدفا في صدارة هدافي البريميرليج.



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