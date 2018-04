توفي النائب الأردني محمد العمامرة الحويطات و6 من أفراد أسرته بالإضافة إلى إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، السبت، إثر حادث مرور في منطقة سواقة على الطريق الصحراوي.

واصطدمت سيارة النائب الأردني بشاحنة على الطريق الصحراوي عند تحويلة ضبعة، بحسب ما أفادت إدارة السير المركزية الأردنية.

وقال مصدر لصحيفة “الغد” الأردنية إنه تم نقل الوفيات والمصابين إلى مستشفيات الكرك العسكري والحكومي.

