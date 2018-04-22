وفاة أكبر معمرة بالعالم في اليابان عن 117 عاما

توفيت أكبر معمرة في العالم عن 117 عاما، حسبما تم التأكيد اليوم، الأحد.

وتوفيت نابي تاجيما، مساء أمس، السبت، بأسباب طبيعية، في مستشفى بجزيرة كيكاي الجنوبية، وفقا لما ذكره سوسومو يوشيوكي، مسئول البلدة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وقال يوشيوكي، إن تاجيما كانت تخضع للعلاج في المستشفى منذ يناير الماضي.

وتشير التقارير، إلى أن تاجيما، ولدت في أغسطس 1900، ولها أكثر من 160 حفيدا.

وأصبحت تاجيما أكبر شخص في العالم في سبتمبر العام الماضي، بعد وفاة فيوليت براون في جامايكا، عن 117عاما أيضا.

في وقت سابق من الشهر الجاري، اعتمدت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ماسازو نوناكا، الياباني البالغ 112 عاما، كأكبر معمر في العالم.

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