جماعة إرهابية تهاجم خط أنابيب لشركة الواحة للنفط في ليبيا

قال مصدر بشركة الواحة للنفط في ليبيا، إن "جماعة إرهابية" هاجمت أمس السبت، خطا نفطيا مملوكا للشركة يغذي ميناء السدر.

وأضاف المصدر، أن حريقا اندلع لكن من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الإنتاج قد تأثر.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط، نشوب حريق بخط أنابيب الزقوط – السدر التابع لشركة الواحة، مما تسبب في تراجع الإنتاج بما يتراوح بين 70 ألفا و100 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في تغريدة على تويتر، إن سبب الحريق غير معروف.

وكان الخط تعرض لهجوم في ديسمبر، وقُدر حجم خسائر الإنتاج وقتها بما يتراوح بين 70 ألفًا و100 ألف برميل يوميا.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن الحريق اندلع على بعد 21 كيلومترا شمال غربي مرادة، وهو تقريبا نفس موقع هجوم ديسمبر.

وقال مسئولون ليبيون، إن المنطقة يتردد عليها مقاتلو تنظيم "داعش".

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط، أن سيارات الإسعاف تتعامل مع الحريق.

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