ترامب يقول إنه قد يصدر عفوا عن الملاكم الراحل جاك جونسون

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس السبت، أنه قد يعفو عن الملاكم الراحل جاك جونسون، الرياضي الأسود، الذي ينظر إلى إدانته بتهمة الاتجار بالجنس في عام 1913، بأنها كانت ذات دوافع عنصرية.

يذكر أن جونسون، الذي توفى عام 1946 عن 68 عامًا، كان أول أمريكي من أصل إفريقي يحصل على لقب بطل العالم في الوزن الثقيل من عام 1908، وحتى عام 1915، وكان موضوعًا لفيلم وثائقي عام 2005 يحمل عنوان "انفورجيفابول بلاكنيس".

وقال ترامب، وهو نجم تليفزيوني سابق، إن بطل سلسة أفلام "روكي" الممثل سيلفستر ستالون، أحد عشاق الملاكمة المعروفين، "تواصل معي للحديث عن هذه القصة".

وغرد ترامب على صفحته على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن "محاكمات ومحنة جونسون كانت صعبة ومعقدة ومثيرة للجدل. ونظر آخرون إلى هذا الأمر على مر السنين، ظن معظمهم أنه سيتم القيام به، لكن نعم، أنا أفكر في منحه عفوا كاملا!".

وأثار جونسون غضب أنصار التمييز العنصري من خلال إقامة علاقات علنية مع نساء بيض، وتمت محاكمته لنقل امرأة بيضاء عبر خطوط إحدى الولايات الأمريكية، بموجب قانون اتحادي لمكافحة البغاء لم يكن قد صدر وقت ارتكاب الواقعة المزعومة.

وبعد إدانته في عام 1913، فر جونسون من البلاد ثم عاد إلى الولايات المتحدة في عام 1920 ليقضي حكماً بالسجن لمدة عام.

وكانت هناك جهود متكررة في الكونجرس منذ عام 2008 تدفع من أجل عفو رئاسي عن جونسون، لكن الرئيسين السابقين جورج دبليو بوش وباراك أوباما لم يتحركا.

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