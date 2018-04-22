غارات مكثفة لسحق آخر جيوب المعارضة قرب العاصمة دمشق

دمشق 22 أبريل 2018 (وال)- بث التلفزيون السوري اليوم الأحد، لقطات تظهر غارات جوية استهدفت منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب العاصمة دمشق، في وقت تكثف فيه القوات الحكومية جهودها لسحق آخر المعاقل للمقاتلين قرب العاصمة .

هذا وقد أظهرت اللقطات الحية تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من حي الحجر الأسود، فيما سُمع أزيز الطائرات المحلقة في سماء المنطقة، بحسب وكالة رويترز .

وتُعد المنطقة جزء من جيب إلى الجنوب مباشرة من دمشق، يضم مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين .

ويسعى النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا،إلى سحق آخر جيوب للمعارضة، بعد السيطرة على الغوطة الشرقية التي تُعد آخر معقل للمعارضة قرب دمشق .

وبدأ مقاتلو المعارضة اليوم الأحد، في الانسحاب من جيب كانوا يُسيطرون عليه يقع شمال شرقي دمشق في منطقة القلمون الشرقي، بموجب اتفاق استسلام مع الحكومة، كما يجري نقلهم لمنطقة تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا .

وباستعادة القلمون الشرقي والجيب الواقع إلى الجنوب من دمشق، لم يتبق للمعارضة سوى جيب واحد محاصر شمالي مدينة حمص، لكن لا تزال أجزاء كبيرة من الأراضي السورية على الحدود مع الأردن وإسرائيل وتركيا والعراق خارج سيطرة الأسد . (وال- دمشق) ر ت

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