البحث الجنائي فى أجدابيا يضبط ثلاثة كيلو جرام ونصف من المخدرات

ايوان ليبيا – وكالات :

قام أعضاء التحري والقبض في قسم البحث الجنائي أجدابيا بضبط شخصان يتاجران بالمخدرات داخل المدينة.

وأفاد رئيس وحدة التحقيق – نقيب مهندس فتحي السعيطي أنه بعد ورود معلومات من مصادر خاصة وموثوقة مفادها تواجد بعض الأشخاص يتجارون بالمخدرات.

وأوضح السعيطي أنه بعد الحصول على المعلومات توجهوا افراد التحري والقبض على الفور إلى المكان المعلوم بناءا على تعليمات رئيس قسم البحث الجنائي – مقدم حامد الغناي.

وأفاد رئيس الوحدة أنه تم ضبط شخصين الأول بحوزته كيلو جرام من المخدرت نوع (حشيش) يدعى ( س . ص . ب ) ويبلغ من العمر 39 سنة ومقيم في مدينة أجدابيا والثاني بحوزته نصف كيلو جرام من المخدرات نوع (حشيش) يدعى ( ف. ع . ر ) ويبلغ من العمر 49 سنة ومقيم أيضا في أجدابيا .

واضاف السعيطي أن المتهمين اعترفا بتعاطي المخدرات والاتجار بها، مشيرا إلى أنه وبعد الاستدلال معهم سيتم إحالتهم لجهات الاختصاص وذلك لإكمال باقي الإجراءات بخصوصهم.

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