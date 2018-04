حادث مروع يودي بحياة نائب أردني وأسرته

المتوسط:

لقي النائب الأردني محمد عايد العمامرة وزوجته و3 من أبنائه وشقيق زوجته وشخصان آخران، مصرعهم مساء أمس السبت، في حادث سير في الكرك جنوبي العاصمة عمان.

وأوضح مصدر أمني أن الحادث وقع عند تحويلة على الطريق الصحراوي بمنطقة سواقة في الكرك (جنوبي عمان) عندما اصطدمت مركبة النائب بسيارة ونش (رافعة).

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والإسعاف عملت على تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين ونقلهم وإجلاء الوفيات إلى مستشفى الكرك الحكومي ومستشفى الأمير علي ابن الحسين العسكري ومستشفى النديم الحكومي.

ونعى رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة النائب العمامرة، وقرر تأجيل جلستي المجلس المقررتين الأحد إلى الاثنين.

يذكر أن 750 شخصا لقوا مصرعهم عام 2016 في حوادث سير في الأردن، بينما شهد العام الذي سبقه مصرع 608 أشخاص.

