غارات جوية مكثفة تستهدف آخر معاقل المعارضة قرب دمشق

استهدفت غارات جوية منطقة تسيطر عليها المعارضة قرب دمشق، اليوم الأحد، في حين تكثف القوات الحكومية جهودها لسحق آخر معقلين لمقاتلين قرب العاصمة.

وأظهرت اللقطات الحية التي بثها التلفزيون السوري، تصاعد أعمدة الدخان الكثيف من حي الحجر الأسود، فيما سمع أزيز الطائرات المحلقة في سماء المنطقة التي تعد جزءا من جيب إلى الجنوب مباشرة من دمشق، يضم مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين.

ويسعى النظام السوري المدعوم من إيران وروسيا إلى سحق آخر جيوب للمعارضة، بعد السيطرة على الغوطة الشرقية التي تعد آخر معقل للمعارضة قرب دمشق.

يذكر أن مقاتلو المعارضة بدأوا اليوم الانسحاب من جيب كانوا يسيطرون عليه يقع شمال شرقي دمشق في منطقة القلمون الشرقي، بموجب اتفاق استسلام مع الحكومة، ويجري نقلهم لمنطقة تسيطر عليها المعارضة على الحدود مع تركيا.

