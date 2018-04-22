إخلاء منطقة سياحية في فرنسا عقب إطلاق شخص تهديدات للقوات الأمنية

ذكرت تقارير إعلامية محلية اليوم الأحد، أن الشرطة الفرنسية أخلت منطقة مون سان ميشيل السياحية قبالة ساحل نورماندي، بعد أن أطلق شخص تهديدات ضد قوات أمنية.

وقال رئيس الخدمات الحكومية المحلية لشبكة فرانس إنفو "دخل شخص منطقة مون سان ميشيل أمام مالك مقهى، وأطلق تهديدات موجهة بالتحديد ضد القوات الأمنية".

ونقلت الشبكة عن جان مارك سابثي المسئول بإدارة المانش القول إن الرجل شوهد على الأبراج المحصنة بالجزيرة، ولكن لا يعرف ما إذا كان مسلحا.

وذكرت "فرانس إنفو" في وقت لاحق أنه تمت إعادة فتح الموقع ظهر اليوم. ويبدو أن المشتبه فيه هرب وتبحث الشرطة عنه.

يذكر أن القوات الأمنية الفرنسية في حالة تأهب قصوى منذ وقوع سلسلة من الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة 230 شخصا عامي 2015 و 2016.

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