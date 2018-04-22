بثنائية ساوثهامبتون.. تشيلسي يضرب موعدا مع يونايتد في نهائي كأس الاتحاد

كتب: علي الزيني

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي إلى نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، بعد أن حقق الفوز على نظيره فريق ساوثهامبتون، بثنائية نظيفة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب ستاد "ويمبلي"، ضمن مباريات نصف نهائي البطولة، ليضرب موعدا مع مانشستر يونايتد في المباراة النهائية.

تقدم أوليفييه جيرو بالهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة 44، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة 82.

بدأ تشيلسي المباراة بضغط نحو مرمى ساوثهامبتون، وسدد هازارد كرة قوية لكنها علت العارضة بقليل في الدقيقة الخامسة، وبعدها بدقيقتين تصدت العارضة لكرة ويليام، وواصل تشيلسي ضغطه من أجل إحراز هدف التقدم، وأرسل هازارد كرة قصيرة لكن سريعة أمام المرمى، وفشل لاعبي الفريقين في إحراز أي هدف في الشوط الأول الذي استحوذ عليه فريق البلوز.

وفي الثانية 28 من بداية الشوط الثاني افتتح تشيلسي التسجيل عن طريق جيرو الذي استقبل تمريرة هازارد وراوغ 3 مدافعين والحارس بحركة فنية رفيعة، قبل أن يضع الكرة في الشباك، وكاد أن يسجل هازارد الهدف الثاني بعدها بدقيقتين لكن تسديدته علت العارضة، ورد ساوثهامبتون في الدقيقة 54، عندما انفرد لونج الذي حاول مراوغة حارس تشيلسي ويلي كاباييرو، لكن الكرة طالت منه.

وفي ظل محاولات ساوثهامبتون لتعديل النتيجة، عزز تشيلسي تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 82، عن طريق البديل موراتا الذي ارتقى برأسه لعرضية مواطنه سيزار أزبيليكويتا، وحاول ساوثهامبتون تدارك الموقف، لكن القائم الأيمن وقف في وجه، ولم تشهد باقي الدقائق أي خطورة لينتهي اللقاء بفوز تشيلسي بثنائية نظيفة وتأهله لنهائي كأس الإتحاد الإنجليزي.

ويعد ظهور تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي هو الثاني على التوالي تحت قيادة المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي، حيث خسر الفريق اللندني نهائي العام الماضي أمام آرسنال.

وسيلتقي تشيلسي مع مانشستر يونايتد في المباراة النهائية يوم التاسع عشر من مايو المقبل، بعدما تغلب الأخير على توتنهام هوتسبر في نصف النهائي.

وكان يونايتد قد تأهل إلى المباراة النهائية بفوزه السبت على توتنهام 2-1.

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