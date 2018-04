“الداخلية” الفرنسية ترسل تعزيزات لمراقبة الحدود بمنطقة الألب

المتوسط:

أرسل وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، تعزيزات عسكرية من قوات الأمن لضمان الاحترام المطلق لمراقبة الحدو” في منطقة الألب.

وأدان الوزير، في بيان بحسب فرانس برس، بأشد العبارات الاستفزازات والإيماءات والحوادث التي ميزت نهاية الأسبوع في (مقاطعة) هوت ألب (الألب العليا) والتي تقف وراءها مجموعات من أقصى اليمين واليسار”.

وكان ناشطون من مجموعة “جيل الهوية” اليمينية المتطرفة أغلقوا السبت وصباح الأحد تلة الإيشيل التي يمر منها مهاجرون من إيطاليا إلى فرنسا.

ثم الأحد “تجمعت مجموعة من أكثر من مئة من الناشطين الفرنسيين والإيطاليين المؤيدين للمهاجرين عند تلة مونت جنينفري قادمين من إيطاليا، وذلك بهدف تمكين ثلاثين مهاجرا من عبور الحدود بشكل غير قانوني وعنوة”، بحسب الوزارة.

وتابعت الوزارة أنه بهذه المناسبة “ارتكبت أعمال عنف تجاه قوات الأمن وتم الإضرار بعربة للدرك الوطني”.

وأكد وزير الداخلية الذي يدافع عن مشروعه المثير للجدل بشأن اللجوء والهجرة في الجمعية الوطنية “رغبته في محاربة من يريدون إفشال عمليات المراقبة على الحدود وأيضا من يزعمون الحلول محل قوات الأمن في هذه المهام”.

