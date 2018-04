نتنياهو: الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة إيران

المتوسط:

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامن نتنياهو، استعداد الجيش الإسرائيلي لأي مواجهة بينه وبين إيران التي تسعى إلى تدمير بلاده –بحسب قوله.

وأضاف “نتنياهو”، في كلمه ألقاها على أعضاء هيئة أركان الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الأحد: “سمعت اليوم الأقوال التي أدلى بها وزير الخارجية الإيراني الذي يتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي. هذا هو وزير خارجية دولة ترسل الطائرات المسيرة المسلحة إلى إسرائيل وتطلق الصواريخ على السعودية”.

وأضاف نتنياهو: سمعت أيضا أقواله المعتدلة وهناك فجوة هائلة بين هذه الكلمات وبين أفعال الحرس الثوري الذي يرسل جيشا ضد إسرائيل وهدفه المعلن هو تدمير دولة إسرائيل، هذه الكلمات لا تؤثر عليّ. أثق بهذا المنتدى وبجيش الدفاع الإسرائيلي المستعد لأي احتمالية ولأي سيناريو كان.

